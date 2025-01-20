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Okulda şampanya patlatan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

Okulda şampanya patlatan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

İzmir Bornova'daki Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda mezuniyet eğlencesinde çekilen ve basına yansıyan görüntüler nedeniyle okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Ocak'ta olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

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