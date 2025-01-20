Oleksandr Shovkovskyi: Türkiye’nin en güçlüsüyle oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Antalya kampında oyuncularını motive etmeye çalıştıklarını ve Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen sporu sürdürmenin önemine vurgu yaptı. Shovkovskyi, Galatasaray'la oynayacakları maçta Türkiye'nin en güçlü takımına karşı mücadele edeceklerini belirterek, prestij için sahada olacaklarını ifade etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, Ali Sami Yen Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

“BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ”

Antalya kampı sırasında çok iyi ağırlandıklarının altını çizen Shovkovskyi, "Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ülkede spora devam etmeliyiz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız." açıklamasını yaptı.

Takımın durumuyla ilgili bilgi veren Shovkovskyi, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko'nun forma giyemeyeceğini, bunun dışında bütün futbolcuların iyi durumda olduğunu vurguladı.

“EN GÜÇLÜ TAKIMLA OYNAYACAĞIZ”

Devre arası kampının çok verimli geçtiğini ancak 2,5 haftalık sürecin hazırlanmak için uzun bir süre olmadığını dile getiren Shovkovskyi, buna karşın antrenmanların ve hazırlık maçlarının güzel geçtiğini dile getirdi.

Son olarak Galatasaray'la ilgili konuşan Ukraynalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Dürüstçe söylemek gerekirse hangi takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin çok güçlü olmasına karşın hazırlığımızı yaptık. Biz prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz. Ukrayna çok yaşa."