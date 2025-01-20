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Donald Trump, İncil'e el basmadı: Amerikalılar fena kızdı

Donald Trump, İncil'e el basmadı: Amerikalılar fena kızdı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri döndü. Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle görevi resmen Joe Biden'dan devralan Trump'ın yemin töreninde İncil'e elini koymadığı anlar dikkati çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlayacağı Kongre binasındaki tören öncesinde, salon hıncahınç doldu.

Türkiye saati ile 20.00'da başlayan törende ilk olarak Başkan Yardımcısı JD Vance yemin etti. Ailesinin yanında İncil'e elini basarak yemini tamamlayan Vance'ın ardından sıra Trump'a geldi.

Trump, yemin ederek resmi olarak görevi teslim aldı. Trump'ın yemin töreni esnasında İncil'e el basmaması dikkat çekti. İncil, eşi Melanie Trump'ın elinde hazır bekledi. Ortaya çıkan görüntüye Amerikalılardan büyük tepki çekti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts de Trump'ı uyarmadığı gerekçesiyle hedef gösterilenler arasında.

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