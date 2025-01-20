Trump'tan LGBT'ye savaş: Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı olurken, açıklamasında en çok dikkat çeken ifade, çok tartışılan LGBT sorununa yönelikti: "Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım" diyen Trump tarafını belli etti.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Kongre'de düzenlenen resmi yemin töreninde Başkanlık yeminini ederek Kongre'de ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan görevi resmen devraldı.

"ABD'NİN RESMİ POLİTİKASINDA SADECE İKİ CİNSİYET OLACAK"

LGBT'ye karşı net bir tutum sergileyeceğini söyleyen Trump, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Kararname imzalayarak hükümetin sansürünü yasaklayacağım. Amerika’ya özgür düşünceyi geri getireceğim. Benim liderliğim altında adil bir adalet sistemimiz olacak. Hukukun üstünlüğünü geri getireceğiz. Irk ve cinsiyet konusunda yeni üretilen bu yapay yaftaları ortadan kaldıracağız. Bugün itibari ile Amerikan devletinin resmi politikası sadece iki cinsiyetin erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyetin bulunduğunu kabul edecek. Haksızlık sonucu işlerinden olan Covid aşısından dolayı işlerinden olan ordu mensuplarına da görevlerine iadesini gerçekleştireceğim. Silahlı kuvvetlerimiz özgür olacaklar. Görevleri de Amerika’nın düşmanlarıyla savaşmak olacak. Yeniden en güçlü orduyu oluşturacağız, bu yalnızca kazandığımız savaşlarla ölçülmeyecek savaşlardan nasıl çıktığımızla ve hiç girmediğimiz savaşlarla ölçülecek."