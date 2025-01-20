Şenol Güneş: Keşke öyle bir şey olmasaydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı" dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Keşke öyle bir şey olmasaydı"

"İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız."

"Transfer olacak, acele etmeyin"

"Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin."