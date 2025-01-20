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Putin, Donald Trump'ı tebrik ederek flaş bir çağrıda bulundu

Putin, Donald Trump'ı tebrik ederek flaş bir çağrıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin ederek 47. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'ı tebrik ederek flaş bir çağrıda bulundu. Putin, yeni lider Trump'a uzun vadeli barışın sağlanması gerektiğini iletti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen törende yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak resmen göreve başlayan Donald Trump'ı tebrik etti.

Putin, seçim sürecinden bu yana dek defaatle "Tüm dünyadaki savaşları bitireceğiz" diyen Trump'a, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili "diyaloğa açığız" mesajı yollayarak olası 3. Dünya Savaşı'nı önlemek için çaba sarf gösterilmesi konusunda çağrı yaptı.

Trump liderliğindeki yeni ABD yönetimi ile her zaman diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, "Diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerekiyor." dedi.

Putin, Rusya ile ABD'nin stratejik istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi dahil gündemdeki konularda önemli rol oynadıklarını belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI'NDA ATEŞKES SAĞLANMASI İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Rus lider, "ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'3. DÜNYA SAVAŞI2NI ÖNLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLMELİ'

Rusya ve Rus halkının çıkarları için mücadele edeceklerini söyleyen Putin, Trump ve ekibinin iletişimi yeniden tesis etme arzusu ve 3. Dünya Savaşı'nı önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını dikkate aldığı ifade edildi.

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