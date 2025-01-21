BIST 10.029
DOLAR 35,60
EURO 36,97
ALTIN 3.120,37
HABER /  DÜNYA

Elon Musk'ın hareketi Nazi selamına benzetildi sosyal medyada tartışma konusu oldu

Elon Musk'ın hareketi Nazi selamına benzetildi sosyal medyada tartışma konusu oldu

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

Abone ol

Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, 6 Ocak Konge baskınından ceza alan 1600 kişi için af çıkardı
Trump, 6 Ocak Konge baskınından ceza alan 1600 kişi için af çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump 75 günlük TikTok kararnamesini imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump 75 günlük TikTok kararnamesini imzaladı
Ahmet Özer'e ihaleye fesat karıştırma suçlaması
Ahmet Özer'e ihaleye fesat karıştırma suçlaması
Trump, ABD'ye yasal göç yolu 'CBP One' uygulamasını sonlandırdı
Trump, ABD'ye yasal göç yolu 'CBP One' uygulamasını sonlandırdı
Putin, Donald Trump'ı tebrik ederek flaş bir çağrıda bulundu
Putin, Donald Trump'ı tebrik ederek flaş bir çağrıda bulundu
Donald Trump, İncil'e el basmadı: Amerikalılar fena kızdı
Donald Trump, İncil'e el basmadı: Amerikalılar fena kızdı
Şenol Güneş: Keşke öyle bir şey olmasaydı
Şenol Güneş: Keşke öyle bir şey olmasaydı
Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Trump'ın yemini sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
Trump'ın yemini sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
Trump'tan LGBT'ye savaş: Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım
Trump'tan LGBT'ye savaş: Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ gözaltına alındı