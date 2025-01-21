Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din adamları konuştu Müslüman temsilci yoktu

Donald Trump'ın göreve başladığı yemin töreninde, Hristiyan ve Yahudi din adamları konuşma yaparken, kürsüde Müslümanları temsilen kimseye yer verilmedi.

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ABD Başkanı Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din görevlileri dua etti

ANKARA (AA) - Donald Trump'ın göreve başladığı yemin töreninde, Hristiyan ve Yahudi din adamları konuşma yaparken, kürsüde Müslümanları temsilen kimseye yer verilmedi.

Hristiyan ve Yahudi din görevlileri, yemin töreninde kürsüye çıkarak Trump için dua etti.

New York Başpiskoposu Timothy Dolan, "Bizler, Tanrı'nın yönetimindeki bu tek ulusun kutsal vatandaşları olarak, 'Tanrı'ya güveniriz' iddiamızla alçakgönüllü bir şekilde, bu göreve başlama gününde Başkanımız Donald Trump, ailesi, danışmanları, kabinesi, hedefleri ve Başkan Yardımcısı için dua etmek üzere bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Başpiskopos, "Liderimize bilgelik ver, çünkü o sizin hizmetkarınızdır, kendi zayıflığının ve yaşamın kısalığının farkındadır. Lütfen, Tanrım Amerika'yı koru." dedi.

Evanjelik bir Hristiyan insani yardım kuruluşu Samaritan's Purse'nin Başkanı Franklin Graham konuşmasında, Trump'ın göreve başladığı günde "Tanrı'ya şükretmeye" geldiklerini söyledi.

Graham, "Tanrım, Donald Trump'ın düşmanları onun bittiğini düşünürken, sen ve sadece sen, onun hayatını kurtardın ve onu güç ve kuvvetle ayağa kaldırdın." diye konuştu.

Franklin Graham, Tanrı'nın "Trump aracılığıyla Amerikan ulusunu kutsamasını" diledi.

Haham Ari Berman da Trump'ın konuşmasının ardından, "Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'i doğruyu ve iyiyi seçecek güç ve cesaretle kutsa." diye dua etti.

Hamam, İsrailli 3 rehine için teşekkür etti

Berman, "Başkanımızın acılarını derinden hissettiği Amerikalı ve İsrailli rehinelerin çığlıklarını duyun, dün evlerine dönen üç genç kadın için çok müteşekkiriz ve önümüzdeki dört yılın İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış getirmesi için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kıdemli Papaz Lorenzo Sewell ise konuşmasında, Tanrıya "Amerika'nın yeniden hayal kurmaya başlayacağı" böyle bir zaman için Trump'ın göreve çağırılmasından dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

Sewell, "Derimizin rengine göre değil, karakterimize göre yargılanacağımız bir ulusta yaşayabilmemiz adına Başkanımızı kullanmanız için dua ediyoruz." dedi.

Emekli Rahip Frank Mann, bu törene tanıklık ederken inançlarına, iyiliğe ve değişim olasılığına olan inançlarına sımsıkı sarıldıklarını vurguladı.

Tanrının rehberliğinde Amerikan ulusunun refah ve anlayış vaat eden bir geleceğe ilerleyebileceklerine inandıklarını dile getiren Mann, "İnançlarımızla gurur duyduğumuz, kanaatlerimizde cesaretli olduğumuz ve Tanrımıza iman ettiğimiz sürece başarısız olmayacağız." şeklinde konuştu.

ABD basınına göre Michigan'daki Kerbela İslami Eğitim Merkezi'nden 70 yaşındaki İmam Hişam el-Hüseyni'nin Trump'ın yemin törenine katılarak dua etmesi beklenirken, Hüseyni dua kısmında yer almadı.