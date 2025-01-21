BIST 10.056
DOLAR 35,62
EURO 36,92
ALTIN 3.118,01
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon

Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt progandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlendi.

Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ile Diyarbakır'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman, örgüte ait bayrak ile flama ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek
Bel ağrısıyla hastaneye giden kadının hayatını kararttı! Profesör rekor tazminat ödeyecek
Bel ağrısıyla hastaneye giden kadının hayatını kararttı! Profesör rekor tazminat ödeyecek
Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kritik kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü 32 yaralı
Trump'ın X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımı bakın ne oldu
Trump'ın X'teki başkanlık hesabından ilk paylaşımı bakın ne oldu
Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din adamları konuştu Müslüman temsilci yoktu
Trump'ın yemin töreninde Hristiyan ve Yahudi din adamları konuştu Müslüman temsilci yoktu
Elon Musk'ın hareketi Nazi selamına benzetildi sosyal medyada tartışma konusu oldu
Elon Musk'ın hareketi Nazi selamına benzetildi sosyal medyada tartışma konusu oldu
Trump, 6 Ocak Konge baskınından ceza alan 1600 kişi için af çıkardı
Trump, 6 Ocak Konge baskınından ceza alan 1600 kişi için af çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump 75 günlük TikTok kararnamesini imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump 75 günlük TikTok kararnamesini imzaladı
Ahmet Özer'e ihaleye fesat karıştırma suçlaması
Ahmet Özer'e ihaleye fesat karıştırma suçlaması