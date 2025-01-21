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ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde, basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister." diye konuştu.

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