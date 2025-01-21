Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki yollar sabah saat 05.00’ten itibaren araç trafiğine kapatıldı. Alternatif güzergahların kullanılması önerildi.

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Ankara Spor Salonu’nda bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saatlerinden itibaren başkentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, düzenleme 23 Ocak sabahı saat 05.00 itibarıyla başladı ve program bitimine kadar devam edecek.

HANGİ YOLLAR KAPALI?

Cumhuriyet Caddesi: Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki çift yönlü bölge araç trafiğine kapatıldı.

Tren Garı Kavşağı ve Çevresi: Tren Garı Kavşağı’ndan buraya bağlanan yan yolların tamamı, alt geçit hariç, trafiğe kapalı.

Ulaştırma Kavşağı: Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yolların tamamı trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantların üst geçit dışındaki bölümleri de kullanılamıyor.

Hipodrom Caddesi: Gerekli görüldüğünde, Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Ankara Emniyeti, sürücülerin kapanan yollar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.