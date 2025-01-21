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Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?

 Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2024 döneminde de satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25'e çıktı.

İstanbul ilk sırada

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46 ile Ankara, 80 bin 398 ile İzmir izledi.

2024'te konut satışının en az olduğu iller ise 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 998 ile Bayburt olarak sıralandı.

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