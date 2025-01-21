ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz Biden yönetiminin iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı ve radikal bir başlangıç yaptı.

Trump, yemin töreninin ardından Oval Ofis'te ve Capital One Arena’da düzenlediği etkinliklerde, önceki yönetimin politikalarını tersine çeviren ve kendi yönetim anlayışını ortaya koyan bir dizi yürütme kararına imza attı.

Güney sınırında ulusal acil durum ilanı

Trump’ın ilk adımı, ABD güney sınırında ulusal acil durum ilan etmek oldu. Bu kararnameyle Savunma Bakanlığı’na ve İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS), sınıra daha fazla kaynak ve personel tahsis etme yetkisi verildi. Ayrıca, Ulusal Muhafızlar ve Hazır Yedek Kuvvetler, sınır güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi. Trump, bu kararın gerekçesini, “Amerika’nın egemenliği saldırı altında. Sınırlarımızın bütünlüğüne yönelik bu tehdit, ulusumuz için ciddi bir tehlike oluşturuyor.” sözleriyle açıkladı. Yürütme emri, sınırda bulunan personelin güç kullanma politikalarının revize edilmesini de içeriyor. Trump, sınır duvarının tamamlanması için ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarının ve silahlı kuvvetlerin devreye alınacağını duyurdu.

Biden politikalarını geri çeviren kararlar

Trump, Oval Ofis’te Biden yönetiminin birçok politikası ve kararını geri çeviren bir dizi başkanlık emri imzaladı. Öne çıkanlar şu şekilde sıralandı:

* Göçmen Ailelerini Birleştiren Görev Gücünün Dağıtılması: Biden döneminde kurulan ve göçmen aileleri yeniden bir araya getiren bu görev gücü, 795 çocuğu ebeveynleriyle birleştirmişti. Trump, bu yapının artık dağıtıldığını açıkladı.

* Paris İklim Anlaşması’ndan Çekilme: ABD, yeniden bu anlaşmadan çekildi ve Birleşmiş Milletler’e durumu bildiren resmi mektup gönderildi.

* Küba’nın Terör Destekleyen Devlet Statüsünün Geri Getirilmesi: Biden’ın bu statüyü kaldırma kararı iptal edildi.

* Batı Şeria Yaptırımlarının İptali: Biden yönetiminin Batı Şeria'da şiddeti kışkırtmakla suçlanan Yahudi yerleşimcilere yönelik uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı.

* Yapay Zeka Düzenlemelerinin İptali: Yapay zekanın risklerini azaltmayı hedefleyen düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Doğumla vatandaşlık hakkı kalktı

* Trump ayrıca, ABD'de doğumla vatandaşlık hakkını sona erdiren bir kararname imzalayarak, bu konuda anayasa değişikliği yapılması gerektiğini vurguladı. “Doğumla vatandaşlık artık tarih olacak” dedi.

6 Ocak kongre baskını davalarına af

Trump, 6 Ocak 2021’deki kongre baskınıyla ilgili suçlanan ya da hüküm giyen yaklaşık bin 500 kişi için af çıkardı. Bu kişiler arasında aşırı sağcı gruplar Oath Keepers ve Proud Boys üyeleri de bulunuyor.

“Bu insanlar haksız yere yargılandı ve cezalandırıldı. Bu, Amerikan halkına bir ihanettir” diyen Trump, Adalet Bakanlığı’na kalan davaların düşürülmesi talimatını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme

Trump, ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekilmek için bir kararname imzaladığını duyurdu. Bu karar, DSÖ’nün Covid-19 salgınına müdahalesindeki eksiklikler ve Çin üzerindeki etkisi nedeniyle alındı.

Trump, “DSÖ reform yapmayı başaramadı ve Amerika’ya haksız taleplerde bulundu. Bu yüzden artık bu yapıyla bağımız kalmayacak” dedi.

TikTok yasağının geciktirilmesi

Trump, TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzaladı. Bu karar, sosyal medya platformunun geleceğini belirsiz bırakırken, Trump TikTok kullanıcılarının önemini vurguladı ve “TikTok, genç kullanıcılarla ilgili önemli bir platform. Ancak Çin’in buradan bilgi toplamasına izin veremeyiz. Bu konuda kararı biz vereceğiz” dedi.

Savunma ve güvenlik politikaları

Trump, Savunma Bakanlığı’na ve Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı’na (NORTHCOM), sınır güvenliği ve Amerika’nın toprak bütünlüğü için kapsamlı planlamalar yapma talimatı verdi. Ayrıca, Biden döneminde güvenlik izni bulunan 51 eski istihbarat yetkilisinin izinlerini iptal etti. Bu isimler arasında eski CIA direktörleri ve ulusal güvenlik danışmanları yer alıyor. Trump, bu kararın gerekçesini “Bu kişiler, ulusal güvenlik sistemimizi istismar etti. Artık bu tür ihmallere yer olmayacak.” şeklinde açıkladı.

Ticaret ve ekonomi politikaları

Trump, ticaret politikalarında da radikal adımlar attı. 1 Şubat itibarıyla Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Çin’den yapılan ithalatlara cezai tarifeler uygulamaya devam edeceğini belirtti. “Amerika’nın ticaret sistemini yeniden şekillendireceğiz. Bu ülkenin zenginliğini çalanlara karşı duracağız” dedi.

Karteller ve göçle mücadele

Trump, uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü ilan ederek, bu örgütlere karşı daha sert yasal ve mali yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. “Karteller, yalnızca Meksika için değil, Amerika için de bir tehdit. Bu tehdide karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi. Göç politikaları kapsamında, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran kararlar alan Trump, sınır duvarının tamamlanması için ek kaynak ayrılacağını belirtti.