BIST 10.056
DOLAR 35,62
EURO 36,92
ALTIN 3.118,01
HABER /  GÜNCEL

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat

Üsküdar'daki kaçak yapılarla ilgili suçlamalar sonrası, eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yeniden yargılandığı davada beraat kararı verildi. Mahkeme, "Suçun yasal unsurları oluşmadı" dedi.

Abone ol

Üsküdar’da arazi sahibi Faruk Kıyım, mülkiyetindeki kaçak yapılara müdahale edilmediği gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet, eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen ile dönemin belediye yöneticileri Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan’ı kapsadı. Kıyım, söz konusu isimlerin "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini öne sürdü.

İLK YARGI SÜRECİ VE İTİRAZ

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, ilk derece mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Faruk Kıyım, bu karara itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, Hilmi Türkmen’in yeniden yargılanmasına hükmetti. Yeniden yargılama kararının gerekçesi, Türkmen’in ilk yargılamada savunmasının alınmamış olması ve yazılı şekilde beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı bulunması olarak açıklandı.

16 Aralık 2024’te yapılan ikinci duruşmada, mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Hakim, AK Partili Hilmi Türkmen’in beraatına hükmetti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?
Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!
Ahmet Özer hakkında flaş gelişme!
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
Ankara'da birçok yol trafiğe kapatıldı
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
AK Parti, Suriye raporu hazırladı: 'Kardeş şehir' modeli gündemde
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Terör örgütü MLKP'ye İstanbul merkezli 6 ilde operasyon
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
Trump sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin açıklaması
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu konuk edecek