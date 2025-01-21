Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat

Üsküdar'daki kaçak yapılarla ilgili suçlamalar sonrası, eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yeniden yargılandığı davada beraat kararı verildi. Mahkeme, "Suçun yasal unsurları oluşmadı" dedi.

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Üsküdar’da arazi sahibi Faruk Kıyım, mülkiyetindeki kaçak yapılara müdahale edilmediği gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet, eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen ile dönemin belediye yöneticileri Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan’ı kapsadı. Kıyım, söz konusu isimlerin "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini öne sürdü.

İLK YARGI SÜRECİ VE İTİRAZ

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, ilk derece mahkemesi, sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Faruk Kıyım, bu karara itiraz etti. İtirazı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, Hilmi Türkmen’in yeniden yargılanmasına hükmetti. Yeniden yargılama kararının gerekçesi, Türkmen’in ilk yargılamada savunmasının alınmamış olması ve yazılı şekilde beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı bulunması olarak açıklandı.

16 Aralık 2024’te yapılan ikinci duruşmada, mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Hakim, AK Partili Hilmi Türkmen’in beraatına hükmetti.