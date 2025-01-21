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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde otelde patlama! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde otelde patlama! Yaralılar var

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı.

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Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.

Yaralılardan Genç ambulans helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana geldiği, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandığı bildirildi.

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