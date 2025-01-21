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İsmail Kartal'a ciddi teklif! Yeni adresi orası olabilir

İsmail Kartal'a ciddi teklif! Yeni adresi orası olabilir

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal, göreve Mourinho'nun gelişiyle takımdan ayrılmıştı. O günden beri Kartal, bir kulüp çalıştırmamayı tercih etti. Süper Lig'den gelen teklifleri de reddetti. Ancak İran'dan ciddi bir teklif yapıldı. İsmail Kartal teklifi doğruladı.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor.

Yabancı haber kaynaklarından Shiralizadeh'in haberine göre; İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımı ile anlaşma sağladı. Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Öte yandan Persepolis'in tecrübeli hocaya yıllık 2.5 milyon dolarlık bir teklif yaptığı öğrenildi.

İran basını, İsmail Kartal ile Persepolis arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğini duyurmuştu. Radyospor'a konuşan İsmail Kartal, "Henüz bir anlaşma yok. Görüşmeden sonra belli olacak" dedi.

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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