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Cedi Osman attı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u yendi

Cedi Osman attı Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u yendi

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Erkekler Basketbol Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Olympiakos'u 78-72 yenerek namağlup ünvanını korudu.

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OAKA Arena'da Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 78-72 galip ayrıldı ve 15'te 15 yaptı.

Ergin Ataman yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Panathinaikos AKTOR'da milli basketbolcu Cedi Osman 18 sayı, 6 ribaunt ve Jerian Grant 18 sayı, 3 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Lider Panathinaikos AKTOR'un en yakın takipçisi Olympiakos ise 15. haftada ikinci kez mağlup oldu. Ligdeki iki yenilgisini de Panathinaikos AKTOR karşısında yaşayan Olympiakos, evinde oynadığı 4. hafta mücadelesinde de rakibine 78-71 yenilmişti.

Ömer Faruk Yurtseven sakatlandı

Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, Olympiakos maçında sakatlandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Ergin Ataman, Ömer Faruk'un bacağında kırık olduğunu ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Yunanistan temsilcisi, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek Fransız pivot Mathias Lessort'un ardından bir diğer pota altı oyuncusunu da kaybetmiş oldu.

Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak

Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında 23 Ocak Perşembe günü TSİ 22.15'te Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde 22 hafta sonunda 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos AKTOR, 5. sırada yer aldı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, 25 Ocak Cumartesi günü ise Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Promitheas'a konuk olacak.

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