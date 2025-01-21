BIST 10.056
DOLAR 35,62
EURO 36,92
ALTIN 3.118,01
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Mertcan Üreten gözaltına alındı

CHP'li Mertcan Üreten gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadelerle aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İmamoğlu hakkında açtığı soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile aynı şekilde paylaşım yapan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Ü, Manisa'da gözaltına alındı. Mertcan Ü'nün, soruşturmayı yürüten savcılıkça Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınacak.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma açılmış, daha sonra sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde otelde patlama! Yaralılar var
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde otelde patlama! Yaralılar var
İsmail Kartal'a ciddi teklif! Yeni adresi orası olabilir
İsmail Kartal'a ciddi teklif! Yeni adresi orası olabilir
Beşiktaş'ta Mert Günok, "dalya" heyecanı yaşayacak
Beşiktaş'ta Mert Günok, "dalya" heyecanı yaşayacak
Barış Alper Yılmaz'a İngiliz takımı talip oldu
Barış Alper Yılmaz'a İngiliz takımı talip oldu
Ağızda geçmeyen yaralar kanserin habercisi
Ağızda geçmeyen yaralar kanserin habercisi
Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını yitirenler için başsağlığı
Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını yitirenler için başsağlığı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
CHP lideri Özel'den otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
Türkiye'de 2024'te kaç konut satıldı?
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
ABD Başkanı Trump ayağının tozuyla kararnameleri peş peşe imzaladı
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?
Altında Trump yükselişi! Gram altın kaç lira oldu?