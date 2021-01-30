CSKA Moskova, Cenk Tosun için pusuya yattı

Beşiktaş Cenk Tosun transferinde ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Everton’a son teklifini yaptı. İngiliz kulübünden olumlu yanıt gelmesi halinde imzalar atılacak.

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Beşiktaş Cenk Tosun için Everton’ın cevabını bekliyor. İlk olarak 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar olacak maaşının bir kısmını ödemeyi teklif eden Beşiktaş olumsuz yanıt almıştı.

Siyah beyazlılar, Hulk’un Atletico Mineiro’ya transferi sonrası Cenk için yaptığı teklifi yükseltti. Milli futbolcu, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinden 1 milyon 250 bin Euro alacağı bulunuyor.

Everton, maaşın tamamının Cenk’i kiralayacak kulüp tarafından ödenmesini istiyor. Beşiktaş’ın bu talebi kabul etmesi halinde, milli futbolcu sezon sonuna kadar siyah beyazlı takımın formasını giyecek.

Anlaşmanın olmaması halinde Cenk, CSKA Moskova’ya transfer olabilir. Zira Rus ekibi Everton’ın şartını kabul etti. Moskova temsilcisi, 29 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Beşiktaş olmasından dolayı, siyah beyazlılar ile İngiliz ekibi arasındaki görüşmenin sonucunu bekliyor.