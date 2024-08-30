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Çorum’da maymun saldırısı! Evden kaçıp genç kızı ısırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çorum’da maymun saldırısı! Evden kaçıp genç kızı ısırdı

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

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Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse Serttaş'a (19) saldırdı.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse Serttaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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