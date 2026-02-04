CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin soru soran CNN International muhabiri Kaitlan Collins ile basın toplantısında sert bir tartışma yaşadı. Trump, Collins’i “en kötü muhabir” olarak nitelendirdi ve CNN’i güvenilir olmamakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında, CNN International muhabiri Kaitlan Collins’in sorusuna sinirli bir şekilde yanıt verdi. Trump, Collins’i hedef alarak “Sen çok kötüsün, en kötü muhabirsin” dedi ve CNN’in izlenme oranlarının düşük olmasını muhabirlere bağladı. Ayrıca muhabirin gülümsemediğini söyleyerek kişisel bir eleştiride bulundu.

Epstein dosyaları sorusu soruldu

Tartışma, Kaitlan Collins’in Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan bilgiler ve bu dosyaların mağduriyet yaşayan kişiler için ne anlama geldiğine dair sormak istediği soruyla başladı. Collins, özellikle dosyalardaki bazı ifadelerin tamamen sansürlendiğine, bazı tanık ifadelerinin ise görünmediğine dikkat çekti.

Trump’ın yanıtı ve dikkat çeken ifadeler

Trump, Collins’in sorusunu yanıtlamadan önce basın toplantısını başka konulara çekmeye çalıştı ve ülkede başka gündem maddeleri olduğunu savundu. Collins tekrar soruyu yöneltince Trump, CNN’in reyting kaybını muhabirlerine bağlayarak, “Sen çok kötüsün. En kötü muhabirsin, buna şaşırmamalı. CNN senin gibi insanlar yüzünden reyting alamıyor” dedi. Collins’in hiç gülümsemediğini öne süren Trump, kendisini yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve yüzünde bir kez bile gülümseme görmediğini iddia etti.

"Gülümsemiyor oluşumun nedeni, mağdurlar"

CNN International muhabiri Kaitlan Collins ise, gülümsememesinin nedeninin Epstein mağdurları olduğunu belirterek, “Ben size Jeffrey Epstein mağdurları hakkında soru soruyorum” ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamayı reddederek, Collins’in gülümsememesinin sebebinin “doğruyu söylememesi” olduğunu savundu.

Collins, Epstein dosyalarında Demokrat isimlerin yanı sıra Elon Musk’ın ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Epstein ile yaptığı yazışmaların da yer aldığını hatırlatarak, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeleri okuyup okumadığını yeniden sordu. Trump ise dosyaları okumadığını belirterek, adı geçen kişiler hakkında bir sorun olmadığını savundu ve “Aksi olsaydı büyük manşetler olurdu” dedi.