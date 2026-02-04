BIST 13.875
DOLAR 43,51
EURO 51,53
ALTIN 7.081,51
YEREL

Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürüklediği anlara ait bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K, ekiplerce gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatılıp şahsın yakalandığı aktarılarak, "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Gazeteciye 100 bin TL’lik dava! Levent Gültekin'den Özgür Özel’e ağır eleştiri!
Gazeteciye 100 bin TL’lik dava! Levent Gültekin'den Özgür Özel’e ağır eleştiri!
Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!
Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada
İsmail Baki şok oldu! Taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
İsmail Baki şok oldu! Taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Devlet Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir
Devlet Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir
Akran zorbalığına gözaltı! 5'i 18 yaşından küçük
Akran zorbalığına gözaltı! 5'i 18 yaşından küçük
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu