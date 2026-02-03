BIST 13.771
DOLAR 43,50
EURO 51,32
ALTIN 6.875,05
YEREL

Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin, şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine tabela düşerek yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ön cephesinde asılı tabela, dün şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

Tabela, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fahrettin Bakırcı'nın (45) kafasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

