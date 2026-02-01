Murat Kurum’un bir sorusu, Özgür Özel’in tüm hikâyesini bitirdi!

Gazeteci Hadi Özışık, Özgür Özel’in Murat Kurum’a yönelik kentsel dönüşüm eleştirilerine sert yanıt verdi. Deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konuta dikkat çeken Özışık, “Adres gösterin” sorusunun cevapsız kaldığını söyledi. Murat Kurum’un icraatla konuştuğunu vurgulayan Özışık, iddiaların iftira niteliği taşıdığını ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Murat Kurum’a yönelik “kentsel dönüşümü engelliyor” iddiasını sert sözlerle eleştirdi. Özışık, “Deprem yaşamış bir ülkede bu iddia siyasi değil, ahlaki bir iddiadır. İspatı yoksa iftiradır” dedi.

Özışık, Murat Kurum’un eleştirilere tek bir soruyla yanıt verdiğini hatırlatarak, “Hangi şehirde, hangi projeyi engellemiş?” sorusunun hâlâ cevapsız olduğunu vurguladı. “Adres soruldu, cevap gelmedi” diyen Özışık, deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konutun inkâr edilemez bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Özgür Özel’in konuyu başka yerlere çektiğini savunan Özışık, “Murat Kurum Şam dedi, Özgür Özel Halep dedi. Bu bir cevap değil, kaçıştır” ifadelerini kullandı. Özışık ayrıca, CHP’li isimlerin Meclis’te Murat Kurum’a teşekkür ettiği görüntülerin kayıt altında olduğunu belirterek, “Bu noktadan sonra tartışma bitmiştir. İş yapanla konuşanı millet ayırır” dedi.