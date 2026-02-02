BIST 13.605
GÜNCEL

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının yeni görüntülerine ulaşıldı.

İlçe merkezindeki farklı noktalara kurulu MOBESE'ler ile güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin büyüklüğü ile insanların yaşadığı korku ve paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayıtlarda, depremin olduğu anlarda sarsıntıyla birlikte binaların yıkılması ve ayakta durmakta güçlük çeken bazı vatandaşların araçlara tutunmaları, bazılarının ise panik halinde kaçışmaları yer aldı.

