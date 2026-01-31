BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
GÜNCEL

Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü

Sarıyer’de balıkçı barınağında seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Olayda sürücü, teknesinden atlayarak yardıma gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarıldı. Yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sarıyer'de bir otomobilin balıkçı barınağından denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rumeli Kavağı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobilin denize düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin balıkçı barınağındaki mendirekten denize düşmesi, teknesinden atlayıp yüzerek olay yerine gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücünün araçtan çıkarılması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
İğneada açıklarında hamsi bereketi! Vatandaşın yüzü güldü
İğneada açıklarında hamsi bereketi! Vatandaşın yüzü güldü
Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı
Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı