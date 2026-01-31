BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
SPOR

Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bir basın mensubunun sorusuna sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, gelen bir soruya tepki gösterdi. 

Bir basın mensubunun "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatın gitsin. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" sözlerine sinirlenen Çağdaş Atan, "Sen soru mu sordun? Fırça mı attın? Biraz haddinizi bilin." şeklinde yanıt verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"