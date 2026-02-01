BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
GÜNCEL

Aydın’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Kuşadası’nda cadde ve sokaklarda su birikirken, Söke-Kuşadası kara yolunda taş ve toprak sürüklenmesi nedeniyle trafik geçici olarak durduruldu.

Aydın’ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti.

Söke'den geliş istikametinden Kuşadası girişinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Söke-Kuşadası kara yolu Argavlı mevkisinde de dağdan taş ve toprağın sürüklenmesi nedeniyle trafik bir süre durdu.

Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de sağanak etkili oldu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanakla mücadelede tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldi. Ekipler, sel ve su baskınlarına müdahalenin yanı sıra kapanan yolların açılması için de yoğun çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Belediyeler ile AFAD'ın, olumsuzluk yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Kurum’un bir sorusu, Özgür Özel’in tüm hikâyesini bitirdi!
Murat Kurum’un bir sorusu, Özgür Özel’in tüm hikâyesini bitirdi!
Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”
Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti