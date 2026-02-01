BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
POLİTİKA

Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Özlem Çerçioğlu üzerinden yürüttüğü siyasi söylemi sert sözlerle eleştirdi. Özışık, Özgür Özel’in tutarsız bir çizgi izlediğini belirterek, bu yaklaşımın siyaset değil savrulma olduğunu söyledi. Özlem Çerçioğlu dosyasının polemikle değil, açıklık ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Özlem Çerçioğlu üzerinden yürüttüğü siyasi söylemi sert sözlerle eleştirdi. Özışık, “Özgür Özel’in bu dosyadaki en büyük sorunu iddia değil, tutarsızlıktır” dedi.

Özışık, Özlem Çerçioğlu meselesinin artık siyasi polemik olmaktan çıktığını belirterek, “Bir gün savunulan, ertesi gün mesafe konulan bir tablo var. Bu siyaset değil, savrulmadır” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in yüksek sesle konuşarak dosyaların üzerini örtemeyeceğini vurgulayan Özışık, “Algı ile gerçek arasındaki fark büyüdükçe siyasetçi kaybeder” dedi.

Gazeteci Özışık, seçmenin ezbere değil, kayda ve gerçeğe baktığını belirterek, “Özlem Çerçioğlu dosyası bağırarak değil, açıklıkla konuşulmalı. Aksi halde bu tartışma Özgür Özel’in hanesine eksi yazmaya devam eder” değerlendirmesinde bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
20 bin işçi aranıyor! Vali'den açık çağrı: 'İş bulamıyorum diyenler, gelin işiniz hazır!'
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Paketli gıdalar çocuklarda erken ergenliği ve ciddi hastalıkları tetikliyor
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Babasını dövdüğü anları kaydetti amcasına gönderdi! O evlat tutuklandı
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert yanıt: "Neredeydin bu güne kadar" demezler mi?
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
Medipol'den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın donörü netleşti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Erbakan’a yapılan neyse, bugün Erdoğan’a deneniyor! Muharrem İnce’nin 90’lardan kalma tehditleri!
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı