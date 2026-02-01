Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Özlem Çerçioğlu üzerinden yürüttüğü siyasi söylemi sert sözlerle eleştirdi. Özışık, Özgür Özel’in tutarsız bir çizgi izlediğini belirterek, bu yaklaşımın siyaset değil savrulma olduğunu söyledi. Özlem Çerçioğlu dosyasının polemikle değil, açıklık ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini vurguladı.

Özışık, Özlem Çerçioğlu meselesinin artık siyasi polemik olmaktan çıktığını belirterek, “Bir gün savunulan, ertesi gün mesafe konulan bir tablo var. Bu siyaset değil, savrulmadır” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in yüksek sesle konuşarak dosyaların üzerini örtemeyeceğini vurgulayan Özışık, “Algı ile gerçek arasındaki fark büyüdükçe siyasetçi kaybeder” dedi.

Gazeteci Özışık, seçmenin ezbere değil, kayda ve gerçeğe baktığını belirterek, “Özlem Çerçioğlu dosyası bağırarak değil, açıklıkla konuşulmalı. Aksi halde bu tartışma Özgür Özel’in hanesine eksi yazmaya devam eder” değerlendirmesinde bulundu.