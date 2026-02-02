Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik “siyasi dolandırıcılık” suçlamasına sert tepki gösterdi. Özışık, bu tür ağır ithamların belgeyle desteklenmesi gerektiğini belirterek, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmaları hatırlattı. Açıklamalar, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında kullandığı “tarihin gördüğü en büyük siyasi dolandırıcılar” ifadesi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Hadi Özışık, Özel’in açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Özgür Özel’in iddialarının peşin hüküm içerdiğini belirten Özışık, bu tür suçlamaların kamuoyuna belgeyle sunulması gerektiğini vurguladı. “Siyasi dolandırıcılık gibi ağır bir ithamı ortaya atıyorsanız, bunun altını doldurmak zorundasınız. Aksi halde bu sözler döner, sahibini bulur” ifadelerini kullandı.

Özışık, Özel’in Mehmet Şimşek’i hedef alırken CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara hiç değinmemesini de eleştirdi. “Bugün siyasi dolandırıcılıktan, yolsuzluktan, usulsüzlükten bahsedilecekse, önce dönüp kendi cephenize bakacaksınız. Gözaltılar, tutuklamalar, cezaevleri ortadayken başkasına parmak sallamak samimi değildir” dedi.

CHP içindeki isimlerin de birbirini suçladığını hatırlatan Özışık, parti içi kavgaların kamuoyuna yansımasının Özgür Özel’in söylemlerini daha da tartışmalı hale getirdiğini ifade etti. “Bir tarafta eski belediye başkanları birbirini suçluyor, diğer tarafta genel başkan çıkıp ‘siyasi dolandırıcılık’ diyor. Millet bu tabloyu görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özışık, polemik yerine hizmet çağrısı yaparak, “Bu ülkenin polemiğe değil, çözüme ihtiyacı var. Sert sloganlarla değil, gerçeklerle siyaset yapılır. Belgeler konuşur, bağıranlar değil” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.