Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı

CHP'nin Kürt sorununa çözüm için İstanbul'da ‘düzenlediği ’Toplumsal Barış ve Demokrasi” konferansı, CHP'yi karıştırdı. Gazeteci Hadi Özışık, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın sosyal medya profil görsellerini değiştirmesini konferansa mesaj olduğunu söyledi.

CHP'nin Kürt sorununa çözüm için İstanbul'da 'düzenlediği 'Toplumsal Barış ve Demokrasi" konferansı, tartışmalara neden oldu. DEM Parti'ye selam olarak nitelenen çalışma parti içini hareketlendirdi.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ekibi konferans için özellikle “Kürt sorunu” üzerine yazılar yazan Kürt kökenli akademisyenleri belirledi.

Özgür Özel’in DEM Partililerin gönlünü hoş eden konuşması CHP içinde özellikle Atatürkçü kanattan büyük tepkiler aldı.

Atatürk'ün "Türk milleti" tanımıyla güncelledi
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Başkan Köksal, sosyal medya platformlarındaki kapak görselini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk Milleti" tanımıyla güncelledi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, profilindeki kapak fotoğrafını Atatürk'ün sözüyle değiştirmişti.

Köksal'ın bu hamlesi tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında konuşuldu. Programın konuklarından gazeteci Hadi Özışık, "Burcu Köksal hassasiyetini seçimlerden önce ortaya koyan ve ‘Ben bu kapıdan teröristlerle bağı olan kimseyi sokmam’ diyen CHP’nin İBB başkanı tarafından dışlanan kişi bu mesajı durup dururken attığında kim olursa olsun bunun bu konferansa yönelik bir mesaj olduğunu anlar." yorumunda bulundu.

