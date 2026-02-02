BIST 13.621
DOLAR 43,47
EURO 51,30
ALTIN 6.514,83
GÜNCEL

Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara cipin çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarptığı yayalardan 2'si çocuk 3'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cip, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayalardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney'in (15) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'yı (35) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cip sürücüsünü gözaltına aldı.

Vali Toros kaza yerine gitti

Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu
İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan sürücü yakalandı
İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan sürücü yakalandı
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Aydın’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Aydın’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Murat Kurum’un bir sorusu, Özgür Özel’in tüm hikâyesini bitirdi!
Murat Kurum’un bir sorusu, Özgür Özel’in tüm hikâyesini bitirdi!
Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”
Özgür Özel eleştirisi: “Özlem Çerçioğlu meselesi bağırarak kapanmaz”
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Ömer Çelik’ten Adana’da belediyelere altyapı eleştirisi
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Sarıyer’de otomobil balıkçı barınağından denize düştü
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu
Aydın'da sağanak! Kenti yağış vurdu