MEDYA

İsmail Baki şok oldu! Taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

İsmail Baki, Yasemin'in Penceresi programında Erman Toroğlu'nu taklit ederken Toroğlu aniden stüdyoya girdi. Taklidini yaptığı kişiyi karşısında gören Baki büyük şaşkınlık yaşadı. İşte o anlar...

Komedyen İsmail Baki'nin konuk olduğu programda yaşanan sürpriz anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Erman Toroğlu taklidi yapan Baki'ye, program sırasında beklenmedik bir baskın geldi.

İsmail Baki, Yasemin'in Penceresi programında sergilediği taklitlerle dikkat çekti. Baki, yıllar önce Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun sunduğu Maraton programındaki diyalogları canlandırdığı sırada, Erman Toroğlu stüdyoya girerek yayına dahil oldu. Bu anlar stüdyoda hem şaşkınlık hem de kahkaha yarattı.

Erman Toroğlu, İsmail Baki'nin kendisi için yaptığı taklitleri daha önce de izlediğini ve çok güldüğünü söyledi. Toroğlu'nun yanında bir kez daha taklit yapan Baki, izleyicilerden alkış aldı.

Programda konuşan İsmail Baki, İbrahim Hacıosmanoğlu taklidinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildiğini anlattı. Baki, Hacıosmanoğlu'nun kendisini Riva'da ağırladığını ve taklidinden memnun kaldığını ifade etti.

