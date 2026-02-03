BIST 13.875
Gazeteciye 100 bin TL’lik dava! Levent Gültekin'den Özgür Özel’e ağır eleştiri!

Levent Gültekin’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasını kamuoyuna duyurması siyasette yeni bir tartışma başlattı. “Beni parayla terbiye edemezsiniz” diyerek tepki gösteren Gültekin’in açıklamaları gündem olurken, gazeteci Hadi Özışık da davayı eleştirdi. Özışık, bu adımın basın özgürlüğü ve eleştiriye tahammül açısından tartışılması gerektiğini vurgulayarak liderlik anlayışı üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine 100 bin TL’lik tazminat davası açtığını açıklayarak duruma sert tepki gösterdi. Gültekin, dava kazanılırsa paranın bağışlanacağının iletildiğini belirterek, “Benim parayla terbiye edilecek bir adam olduğumu düşünmek ne kadar ayıp” ifadelerini kullandı. Eleştirilerinin hakaret içermediğini savunan Gültekin, yaşananların siyasette eleştiriye tahammül tartışmasını yeniden alevlendirdiğini söyledi.

Konuyu değerlendiren Hadi Özışık ise davanın sadece hukuki değil, aynı zamanda gazetecilere verilen bir mesaj niteliği taşıdığını dile getirdi.

Özışık, “Konuşmanın bir bedeli var algısı oluşturuluyor. Gerçek liderler eleştiriyi mahkeme salonlarında değil, siyaset zemininde karşılar” diyerek muhalefetin özgürlük söylemi ile pratikleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

