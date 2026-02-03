Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!

Fatih Ürek’in cenazesinde yaşanan görüntüler sonrası Armağan Çağlayan’ın kutsal mekanlarda saygı çağrısı gündem oldu. Çağlayan, cami avlusuna girerken dini kurallara uygun davranılması gerektiğini vurguladı. Gazeteci Hadi Özışık ise canlı yayında yaptığı açıklamada Çağlayan’a destek vererek “Cenazede şov olmaz, bu edep meselesidir” ifadelerini kullandı. Tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kutsal alanlarda davranış kuralları yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Fatih Ürek’in cenaze töreninde yaşanan bazı görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutsal mekanlara girerken o dinin gereklerine uygun davranılması gerektiğini vurguladı. Cami avlusunda herkesin diğer inananları rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Çağlayan’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

Gazeteci Hadi Özışık da canlı yayınında tartışmaya katılarak Çağlayan’a destek verdi. Kutsal mekanlarda saygının tartışma konusu yapılamayacağını ifade eden Özışık, “Cenazede şov olmaz. Bu bir inanç meselesinden önce edep meselesidir” dedi. Bazı cenaze törenlerinde yaşanan görüntülerin toplumun hassasiyetlerini zedelediğini söyleyen Özışık, herkesin bulunduğu mekanın ruhuna uygun davranması gerektiğini dile getirdi.

Çağlayan’ın açıklamalarının birçok kişinin duygularına tercüman olduğunu belirten Özışık, kutsal alanlarda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. Tartışma sosyal medyada büyürken, cenaze adabı ve kutsal mekanlarda davranış sınırları yeniden gündeme taşındı.