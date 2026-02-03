BIST 13.819
DOLAR 43,49
EURO 51,32
ALTIN 6.879,18
MEDYA

Cenazedeki görüntüler tartışma yarattı! Armağan Çağlayan’ın sözlerine Hadi Özışık’tan destek!

Fatih Ürek’in cenazesinde yaşanan görüntüler sonrası Armağan Çağlayan’ın kutsal mekanlarda saygı çağrısı gündem oldu. Çağlayan, cami avlusuna girerken dini kurallara uygun davranılması gerektiğini vurguladı. Gazeteci Hadi Özışık ise canlı yayında yaptığı açıklamada Çağlayan’a destek vererek “Cenazede şov olmaz, bu edep meselesidir” ifadelerini kullandı. Tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kutsal alanlarda davranış kuralları yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Fatih Ürek’in cenaze töreninde yaşanan bazı görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutsal mekanlara girerken o dinin gereklerine uygun davranılması gerektiğini vurguladı. Cami avlusunda herkesin diğer inananları rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Çağlayan’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

Gazeteci Hadi Özışık da canlı yayınında tartışmaya katılarak Çağlayan’a destek verdi. Kutsal mekanlarda saygının tartışma konusu yapılamayacağını ifade eden Özışık, “Cenazede şov olmaz. Bu bir inanç meselesinden önce edep meselesidir” dedi. Bazı cenaze törenlerinde yaşanan görüntülerin toplumun hassasiyetlerini zedelediğini söyleyen Özışık, herkesin bulunduğu mekanın ruhuna uygun davranması gerektiğini dile getirdi.

Çağlayan’ın açıklamalarının birçok kişinin duygularına tercüman olduğunu belirten Özışık, kutsal alanlarda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. Tartışma sosyal medyada büyürken, cenaze adabı ve kutsal mekanlarda davranış sınırları yeniden gündeme taşındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada
Ordu'da temizlik işçisinin kafasına tabela düştü! O anlar kamerada
İsmail Baki şok oldu! Taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
İsmail Baki şok oldu! Taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Devlet Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir
Devlet Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir
Akran zorbalığına gözaltı! 5'i 18 yaşından küçük
Akran zorbalığına gözaltı! 5'i 18 yaşından küçük
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Hadi Özışık Burcu Köksal'ın dikkat çeken hamlesinin nedenini açıkladı
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Mersin’de feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi öldü
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki: “Mehmet Şimşek’e laf atmak kolay, belge nerede?”
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı! Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu
İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan sürücü yakalandı
İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan sürücü yakalandı
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Aydın’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Aydın’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi