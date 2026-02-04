Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde tekrarlanan "Erken teşhis hayat kurtarır" sloganı, sadece bir söz değil, bilimsel bir gerçek. Medipol Sağlık Grubu uzmanları, Türkiye’deki kanser tablosunu değerlendirdi.

Akciğer kanserinde erken cerrahinin başarı oranının yüzde 90’ı aştığını belirten hekimler, meme kanserinde ise en büyük düşmanın "korku yüzünden doktora gitmemek" olduğunu vurguladı.

Kanser, günümüzde hala en çok korkulan hastalıkların başında gelse de gelişen tıp teknolojisi ve erken tanı yöntemleri, hastalığın kaderini değiştiriyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ve Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman akciğer, jinekolojik ve meme kanserlerinde erken teşhisin önemine dair kritik veriler paylaştı.

“AKCİĞER KANSERİ ERKEN TEŞHİSTE TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Akciğer kanserinin doğru zamanda yakalandığında başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Sunam, “Teşhis ettiğimiz her hastalığı maalesef tedavi edemiyoruz. Ancak akciğer kanserini edebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır. Günümüzde en önemli teşhis yöntemi radyolojik incelemelerdir. Hasta bize herhangi bir şikâyetle gelmese bile; ailesinde akciğer kanseri varsa, sigara kullanıyorsa ya da geçirilmiş bir kanser hastalığı bulunuyorsa mutlaka yılda bir, en geç iki yılda bir tarama amacıyla bilgisayarlı tomografi çektirmelidir” dedi.

YÜZDE 90 BAŞARI ORANI

Şüpheli bir bulguda zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sunam, “Bu çekimlerin ardından şüphemiz olursa tanıyı kesinleştirip hemen tedavi yöntemini belirliyoruz. Akciğer kanserinin tedavisinde kabul edilebilir en iyi yöntem cerrahidir. Erken teşhiste cerrahi tedavinin başarı oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Robotik ve endoskopik cerrahinin gelişmesiyle bu başarı oranları günümüzde daha da yükselmiştir. Erken teşhis ve erken tedavi, akciğer kanserinin en önemli çıkış yoludur” diye konuştu.

KADIN KANSERLERİNDE UMUT VEREN GELİŞMELER

Dünya Kanser Günü’nün önemine değinerek Türkiye’deki tabloyu değerlendiren Prof. Dr. Özdemir, “Dünya Kanser Günü, kanser hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla belirlenmiş özel bir gündür. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 225 bin kişi kanser tanısı aldı. Kanser tedavisinde en önemli süreç, hastayı erken evrede yakalayarak tedaviyi en az zararla tamamlayabilmektir” ifadesini kullandı.

“HEDEF ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI KORUMAK”

Jinekolojik kanserlerle ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Özdemir, “Ülkemizde yılda yaklaşık 6–7 bin endometrium kanseri, 4 bin over kanseri ve yaklaşık 2 bin serviks kanseri görülmektedir. Bu kanserlerin tedavisinde temel hedef, hastaların sağ kalım sürelerini beklenen düzeye ulaştırmak ve özellikle genç hastalarda fertiliteyi, yani çocuk sahibi olabilme şansını korumaktır. Endometrium kanserinde obezite ve genetik faktörler ön plandayken, over kanserlerinde genetik ve çevresel etkenler daha belirleyicidir. Hastalarımız en ufak bir şüphede bile vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır” uyarısında bulundu.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Meme kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanser türü olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ferahman, “Kanser deyince belki de en sık görülen tür olan meme kanserini konuşmak gerekiyor. Neredeyse her gün çevremizde birinin meme kanseri tanısı aldığını duyuyoruz. En önemli risk faktörü kadın olmaktır. Bunun yanında aile öyküsü, obezite, kötü beslenme, uykusuzluk ve sigara gibi faktörler de riski artırıyor” dedi.

“KORKU YÜZÜNDEN GEÇ KALIYORUZ”

Geç başvurunun tedaviyi zorlaştırdığının altını çizen Doç. Dr. Ferahman, “Günlük pratiğimizde hastaların yüzde 25’ini tanı anında metastatik, yani ileri evrede görüyoruz. Oysa meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün ve oldukça kolaydır. Hatta bazen kemoterapiye bile gerek kalmadan küçük bir ameliyatla hastalar sağlığına kavuşabiliyor. En sık duyduğum cümle ‘Hocam korktum’ oluyor. Oysa korkmak yerine muayeneye gitmek gerekir. Ele gelen bir kitle mutlaka değerlendirilmelidir. Beklemek her geçen gün hastanın aleyhine işler. Erken tanı gerçekten hayat kurtarır. Lütfen korkmayın ve kontrollerinizi aksatmayın” şeklinde konuştu.