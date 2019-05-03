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Çiftlik Bank'tan sonra Solucan Bank vurgunu!

Çiftlik Bank'tan sonra Solucan Bank vurgunu!

Çiftlik Bank'ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı. Çete solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 milyon Euro vurgun yaptı.

Çete, "Kaliforniya'dan kırmızı solucan getirip, çiftlik kuracağız. Solucan gübresi pazarlayıp, kar payı dağıtacağız" yalanıyla para topladı. 20 bin kişinin 40 milyon Euro dolandırıldığını saptandı. Çetenin ele başlarının Selçuk Özkan, Ali Dinler, Ahmet Altun, Selçuk Güleç ve Mustafa Türeli olduğu açıklandı. Dolandırıcıların vurgun paralarıyla Dubai ve ABD'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcıların vurgun paralarıyla Dubai ve ABD'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

Mağdurlar soluğu savcılıkta aldı ancak çete hala yakalanamadı. Mağdurlar, dolandırıcıların yakalanıp en ağır cezayı almalarını istiyor. Selçuk Özkan, sanal para ve solucan bank vurgununu organize eden isimlerin başında yer aldı.

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