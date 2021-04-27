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Cerablus'ta eş zamanlı bombalı saldırı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 çocuk ölürken 20 sivilde yaralandı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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SURİYE'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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