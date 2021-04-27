Yaklaşık 230 milyon doz aşı yapılan ABD'de maske ile ilgili yeni bir tavsiye kararı alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede tamamen aşılanmış kişilerin maskesiz dışarıya çıkabileceğini, spor aktiviteleri yapabileceğini, kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebileceğini açıkladı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceklerini belirtti.

CDC'nin internet sayfasında, "Eğer tam olarak aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer kişilerle kapalı alanda maske takmadan veya 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeden toplanabilirsiniz. Çok kalabalık olmayan dış mekanlarda, maske takmadan sosyal aktivitelere katılabilirsiniz." şeklinde açıklamalara yer verildi.

Aşılanmamış kişilerle de maskesiz bir arada bulunacaklar

Aşılanmış bireylerin, henüz aşısını yaptırmamış olan başka bir ev halkıyla da kapalı veya dış mekanlarda maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bulunabileceği belirtilirken, bu tarz gruplarda Kovid-19'a yakalanma riskini yükseltecek bazı hastalıklara sahip kimsenin olmaması gerekliliği vurgulandı.

Maske takmak hala çok önemli

CDC bununla birlikte, maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çizdiği açıklamada, "Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir." ifadesine yer verdi.

Öte yandan CDC, berber salonu, canlı performans etkinlikleri, geçit töreni, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi mekanlarda tamamen aşılanmış olan kişilerin de maskeye devam etmesini tavsiye etti.

CDC martta, tamamen aşılanmış kişilerin iç mekanlarda maskesiz oturmaları ve sarılmalarında, bu ayın başlarında ise aşılarını tamamen yaptıranların ülke içinde toplu taşıma araçlarıyla maske takmak şartıyla seyahat etmelerinde sakınca olmadığını belirtmişti.

Nüfusün yüzde 28'i tam aşılandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, 138 milyondan fazla kişi ya da nüfusun yaklaşık yüzde 42'si ilk doz, nüfusun yüzde 28'ini oluşturan en az 93 milyon kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 571 bin 922'ye çıktı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 32 milyon 45 bin 168'e yükseldi.

İsrail de maskeleri çıkarmıştı

Nüfusa göre dünyada en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülkelerin başında gelen İsrail'de hayat normale dönmeye başladı. 16 yaş üstü kişilerin yüzde 81'inin aşılandığı ülkede, açık havada maske zorunluluğu kalkmıştı.