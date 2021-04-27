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Kayseri'de dilencinin günlük kazancı dudak uçuklattı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 avroya el konuldu.

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KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Ramazan T., Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde dilenirken yakalandı. Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 avro bulundu. Paraya el konulurken; Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

"Günde bin lira topluyor"

Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahsın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.

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