Kayseri'de dilencinin günlük kazancı dudak uçuklattı
KAYSERİ'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 avroya el konuldu.Abone ol
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Ramazan T., Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde dilenirken yakalandı. Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 avro bulundu. Paraya el konulurken; Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.
"Günde bin lira topluyor"
Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahsın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.