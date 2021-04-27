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Kocaeli'de uyurken arkadaşları eve girince ortalık kan gölüne dönmüştü: Eşinin balkondaki iç çamaşırları...

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’de kavgada kendi silahıyla vurulan Ramazan Göğerçin'in (25) ölümünün ardından tutuklanan arkadaşı Sefa Numan T. hakkında iddianame hazırlandı.

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Olay, geçen yıl 1 Ağustos'ta Derince ilçesi Mersincik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Ramazan Göğerçin, eşi Ö.G. ve arkadaşları Sefa Numan T. ile E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Göğerçin, kendi tabancasından çıkan 2 kurşunla yaşamını yitirdi, arkadaşı Sefa Numan T. ise elinden yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp 2 şüpheliden Sefa Numan T. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Sefa Numan T. ve E.D.'nin, arkadaşları Ramazan Göğerçin’in eşinden anahtarı alıp eve girdikleri belirtildi. İki arkadaşın, uyuyan Göğerçin'i uyandırmaya çalıştıkları, başarılı olamayınca da balkona çıkıp oturdukları belirtildi. İddianamede, Göğerçin'in kalktığında iki kişiyi balkonda otururken bulduğu ardından da birlikte evden çıkıp eşini, kayınvalidesinin evinden aldıkları ifade edildi. Daha sonra birlikte alkol aldıkları belirtilen iddianamede, Ramazan Göğerçin'in yanındaki tabancayla ormanlık alana doğru 1 el ateş ettiği ifade edildi.


"Uyurken benim evime giriyorsun"
Göğerçin'in, eşi Ö.G. ile arkadaşları Sefa Numan T. ve E.D.'yi karşısına alıp, tabancayı doğrulttuğu ve "Acelemiz neydi? Ben uyurken evime gelecek kadar acele işimiz neymiş bizim? Uyurken benim evime giriyorsun. Eşimin çamaşırları orada asılıyken sen nasıl giriyorsun?" dediği belirtilen iddianamede, daha sonra Göğerçin'in kendisini sakinleştirmeye çalışan Sefa Numan T.’yi elinde tabancayla darbettiği anlatıldı.

"Ben yatarken keyif yapıyorsunuz?"
Sefa Numan T.’nin yere düşmesi sonucu E.D.'ye dönen Ramazan Göğerçin’in, "Siz kim oluyorsunuz da benim karımın çamaşırlarının asılı olduğu balkonda, ben yatarken keyif yapıyorsunuz?" dediğine yer verilen iddianamede, Göğerçin tekrar Sefa Numan T.'yi darbetmeye başladığı sırada silahın 3 el ateş aldığı, ilk kurşunun Sefa Numan T.’yi sol elinden, diğer 2 kurşunun ise Ramazan Göğerçin’i boynundan ve karın bölgesinden yaraladığı belirtildi. Yaralanan Ramazan Göğerçin’in, eşi Ö.G. ve E.D. tarafından hastaneye götürüldüğü, elinden yaralanan Sefa Numan T.’nin ise kendi aracıyla hastaneye gitmek için bölgeden ayrıldığı belirtildi. 

Müebbet hapis cezası istendi
Cumhuriyet savcısı iddianamede, Göğerçin’in kendisini vurduğunu iddia eden Sefa Numan T.’nin ifadesinde çelişkilerin olduğu, kriminal raporlar ve otopsi tutanağında Göğerçin’i 'kasten öldürme' suçunu işlemesinden dolayı müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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