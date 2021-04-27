ALMANYA’nın Bonn kentindeki Türk İşçileri Derneği Spor Kulübü tesislerinin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.

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Almanya’da İslamofobik saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Almanya'nın Bonn’un kentindeki Tannenbusch mahallesinde yıllardır faaliyet gösteren Türk İşçileri Derneği spor kulübü derneğine ait tesislerin duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı söylemler içeren yazılar yazıldı.



Dernek Başkanı Bülent Buğdaycı, yaptığı açıklamada, durumu polise bildirdiklerini ifade ederek, "Olay yerinde yemek yenildiğini tespit ettik. Polisin olay yerinde bulunan bir yemek servisi irsaliyesinden hareketle muhtemel suçluları tespit etmeye çalışıyor" dedi. Öte yandan, ülke genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900’den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklanmıştı.