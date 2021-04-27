Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu bildirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan aralarında DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunan şüphelinin de olduğu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa’da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi" denildi.