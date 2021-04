Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.

Sezona Yücel İldiz'le başlayıp son olarak Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını hatırlatan başkan Ekmeçioğlu, "Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüzle yollarımızı ayırdıktan sonra bir araya geldik ve en iyi görevlendirmeyi yapmak için alternatiflerimizi değerlendirdik. Futbol dünyamızda öne çıkan ve Altay için uygun olan isimleri belirledik. Elimizde listemiz hazır ama biliyoruz ki bizlerin, taraftarlarımızın, oyuncularımızın kısacası tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var" dedi.

"Diğer adaylarla görüşmelere geçmeden önce Altay'ı destekleyen, yanında yer alan herkesin gönlündeki ismi bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Onu takımımızın başında görmek her Altaylı'nın en büyük rüyası" diyen başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yüzden bir çağrımız var. Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay'ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini, futbol yaşamı zaferlerle dolu bir ismi Altay'ın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli'ye başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"18 yıl boyunca formamızı giydi''

Mustafa Denizli'nin 18 yıl Altay forması giydiğini söyleyen başkan Özgür Ekmekçioğlu, "18 yıl boyunca formamızı büyük bir başarı ve gururla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı Büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mustafa Denizli'den yanıt

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı: İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.

Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;

1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum

2-) ikincisi ve en önemlisi. Benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum.

Bu iki önemli konuda şartlar Yerine getirildiğimde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye hazırım.

Çarşamba günü sayın Başkan ile bir araya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Altay, teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.