Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de düzenlenecek gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün başlıyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Cenevre'de düzenlenecek gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün başlıyor. 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek zirvede, KKTC, GKRY ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Kıbrıs meselesinde kalıcı bir çözüm için müzakere masasına oturuyor.

KKTC'Yİ ERSİN TATAR, TÜRKİYE'Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Konferansta KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılıyor. Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

Ersin Tatar dün son kez istişare yapmak için Türkiye'ye gelmişti. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmüştü. Ersin Tatar, Ankara'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Cenevre'ye hareket etti.

BM Sözcüsü: Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için buradayız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugün başlayacak 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." dedi. Dujarric, toplantıların amacının "yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olduğunu tekrarladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini, akşam da delegasyon başkanları onuruna bir resepsiyon vereceğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Tatar ile görüşecek

Guterres'in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yerel saatle 16.00'da, Anastasiadis ile de 18.00'da görüşmesi bekleniyor. Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla yarın BM Cenevre Ofisi'nde ilk toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Dujarric, Guterres'in daha sonra tüm taraflarla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Dujarric, Guterres'in konferansa ilişkin iyimser ya da kötümser nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." karşılığını verdi.