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Yakalanması an meselesi! Thodex'te vurgun yapan 'Kripto Tosuncuk' için son saatler

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçmasıyla ilgili flaş gelişmeler. Emniyet kaynakları Kosova'ya kaçtığı belirlenen 'Kripto Tosuncuk' Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.

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Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer 20 Nisan 2021'de Türkiye'den kaçarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği tespit edildi. Thodex sistemini kapatıp yurt dışına kaçan Özer'in 400 bin mağdur ve 2 milyar dolarla kaçtığı iddia ediliyor.

Thodex vurgununun ardından 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 62 kiyi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Özer'in abisi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin ise emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Her biri 5 kişiden oluşan ve 4 farklı ülkede araştırma yapıp Kripto Tosuncuk'u yakalamaları için Türk polis ekipleri kurulmuştu. Türk timleri, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’da Kripto Tosuncuk'un peşine düştü. Türkiye’ye getirilmesi için polis ekipleri iz sürüyor. 

Türk polis timleri dün 4 ülkede de toplantı düzenlemişti. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Özer'in yakalanmasının an meselesi. 

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