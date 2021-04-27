Uçak bileti tarih değiştirme THY nereden yapılır ücretli mi?

Kabine toplantısı sonrasında Türkiye için tam kapanma kararı çıktı. Türkiye salgınla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma yaşayacak. Peki bu 3 haftalık süre içinde uçak bileti olanlar ne yapacak? THY uçak bileti değiştirme ücretli mi, uçak biletleri yanacak mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabine toplantısında Türkiye için 3 haftalık kapanma kararı çıktı. 29 Nisan perşembe 19.00'da başlayacak kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki bu kapanma süreci için THY, Pegasus ya da diğer uçak şirketlerinden bileti olanlar ne yapacak? Biletler yanacak mı, iptal mi edilecek yoksa tarih değiştirilecek mi? THY'den uçak bileti değiştirme hakkınsa yeni açıklama geldi. işte THY uçak bileti değiştirme hakkında merak edilenler...

Türk Hava Yolları (THY) sosyal medya hesabından 29 Nisan-17 Mayıs tarih aralığında alınan uçak biletleri için açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" denildi.