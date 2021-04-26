Fatoş Altınbaş kimdir Burak Akbaş ile sevgili mi pozları sızdı

Mustafa Sarıgül'ün Hülya Köksaloğlu ile olan ilk evliliğinden olan oğlu Emir Sarıgül 40 yaşında. Babası Mustafa Sarıgül ile zaman zaman siyasetin içinde olan Emir Sarıgül Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2019 yılında boşandı. Çiftin iki kızı var.

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Siyasetin tanınan isimlerinden Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül şu sıralar özel hayatı ile gündemde. Spiker Buket Aydın ile aşk yaşadığı söylenen ve birlikte görüntülenen Emir Sarıgül'ün eski eşi, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile 2019 yılında aldatma iddiaları nedeniyle boşandı. Bugün magazin basınına düşen bir habere göre Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş Burak Kaya ile aşk yaşıyor.

Aylardır konuşulan Fatoş Altınbaş-Burak Kaya aşkı belgelendi! İddialara göre her iki taraf da evliyken başlayan aşk, inkar edilmiş ve yalanlanmış olmasına rağmen her ikisinin de evliliğine mal olmuştu.

Fatoş Altınbaş ve Emir Sarıgül, 2019’da ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Kaya Holding’in veliahtlarından Burak Kaya ile evli olan siyasetçi Cavit Çağlar‘ın kızı Yasemin Çağlar da bu ihaneti affetmemiş ve 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Yasemin Çağlar ve Fatoş Altınbaş’ın yakın arkadaş olması ise cemiyetin dedikodu kazanlarını iyice kaynatmıştı! Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya, belli ki artık hem evliliklerine hem de arkadaşlıklarına mal olan aşklarını gizlemekten vazgeçti.

Siyasi hayatının yanı sıra özel hayatı ve evlilikleri ile de çok konuşulan Mustafa Sarıgül'ün 2 çocuğu vardır. İlk evliliğini Hülya Köksaloğlu ile yapan Sarıgül'ün bu evlilikten 1981 yılında Emir adında bir oğlu oldu. Şu an 40 yaşında olan Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evliydi çift 2019 yılında ayrıldı. Çiftin iki kızları vardır.

Emir Sarıgül kimdir: Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan olma oğludur. Emir’e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

1999 yılından bu yana, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesidir, 2010 ve 2013 yılları arasında da Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Babası Mustafa Sarıgül gibi siyasetle ilgili olan Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevinde bulunmuştur. Ancak 2014 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü’nün de dâhil olduğu bir takım tartışmalar nedeniyle başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. Ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiştir. Sarıgül’ün istifasının ardındaki neden ise, Hayri İnönü’nün Sarıgül’e ait olan 6 müdürlüğün yetkilerini alması gösterilmektedir.

Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile olan evliliğini 2019 yılında bitirdi.