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Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

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Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Onyukuru ve Yedlin sakat
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok
Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

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