ABD Başkanı Joe Biden'in 'soykırım' skandalının ardından HDP'nin Ermeni kökenli milletvekili Garo Paylan, "106 yıl sonra, soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz" paylaşımı yaptı. Ümit Özdağ buna "Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" diye tepki gösterdi.

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İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösterdi. HDP'li Paylan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz." Paylan videosunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin "Ermeni soykırımı"nı tanıması için yasa teklifi verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve Ermeni soykırımının adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir. Türkiye, Ermeni soykırımıyla yüzleştiğinde; başka meclislerin, parlamentoların ne dediğinin hiçbir önemi kalmayacaktır. 106 yıldır Ermeni soykırımı inkâr edildiği için bu mesele başka meclislerin, başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, bu topraklara Türkiye’ye taşımalıyız. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz."

'Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine'

Bunun üzerine Ümit Özdağ, Paylan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Paylan'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın bu paylaşımına cevap veren Garo Paylan da "Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı “yine yaparız” diyor. Siz vurdunuz da, biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı. Benden sonra da bırakmazlar.. Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler.." ifadelerini kullandı.